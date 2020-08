Cómo fue la torta que decepcionó a todos en "El gran premio de la cocina"

View this post on Instagram

TORTA ARCOu00cdRIS PIu00d1ATAud83cudf82ud83cudf82 Bizcochuelos: 12 ud83eudd5a, 600 g harina 0000, 600g azu00facar, 100cc aceite, 28gpolvo de hornear, E. de vainilla 1-Batir huevos con azu00facar y e. de vainilla a blanco, agregar aceite en hilo, tamizar harina con polvo de hornear y agregar en forma envolvente. Dividir en 6. Colorear cada mezcla con un color distinto. Poner en molde individual nu00famero 22 Hornear 180u00b0 15min FROSTING DE QUESO PARA RELLENO: 200 gr manteca pomada, 200 gr Azu00facar impalpable, 1kg de queso crema, 400 gr chocolate blanco, E. de Vainilla c/n 1.fundir el chocolate blanco 2.Batir queso crema, manteca pomada, azu00facar impalpable y esencia de vainilla. 3.Agregar el chocolate blanco fundido y seguir batiendo hasta unificar y quedar una preparaciu00f3n bien cremada. Armado: Frosting, Bizcochuelos, Golosinas. Colocar un bizcochuelo de base para empezar la torta. Rellenarlo con el frosting, tapar con otro disco. Ahuecar los discos 3 y 4, pero entre ellos tambien repetimos el agregado de frosting. Con el molde que utilizamos para ahuecar los discos, lo utilizamos para rellenar con confites y golosinas. Levantar el disco, asegurarse que quede todo bien al raz y terminar de colocar los u00faltimos 2 bizcochuelos que deben estar rellenos con el frosting. Cubrir la torta con frosting y golosinas como la TORTA CHAJAud83cudf82ud83cudf82 Bizcochuelo: 6 huevos, 300g harina 0000, 300g azu00facar comu00fan, 50cc aceite, 1cdta(15gr) polvo de hornear, Esencia de vainilla 1-tBatir huevos con azu00facar y esencia de vainilla a blanco, 2-tAgregar aceite en hilo, tamizar harina con polvo de hornear y agregar en forma envolvente. 3-tColocar la preparaciu00f3n en un molde 22 previamente enmantecado y enharinado. Cocinar por 50 min 180u00b0. ARMADO: Dulce de leche, Bizcochuelos, Duraznos en almu00edbar, Crema, Merengues secos. Cortar el biscocho en tres partes Armar la torta intercalando los ingredientes. El bizcochuelo puede estar embebido en el almibar de los duraznos, el dulce de leche en manga, la Crema bien batida y los merengues secos rotos. Decorar con crema batida y merengues cortados. Pueden ponerle tambiu00e9n duraznos cortados arriba.