Rompió el silencio: The Weeknd habló sobre su relación con Selena Gómez

Abel Makkonen Tesfaye, más conocido como The Weeknd, es un cantante, compositor y productor canadiense que a lo largo de los años se ha convertido en uno de los artistas más escuchados del momento.

Con el paso del tiempo y con sus 30 años de edad el intérprete de "I Feel It Coming" ha demostrado que es dueño de un gran talento y de una voz sumamente cautivadora.

Por su parte actualmente The Weeknd está teniendo un gran éxito con su canción "Blinding Lights" que hasta el momento cuenta con más 221 millones de reproducciones en YouTube.

Hace un tiempo atrás, puntualmente en el 2016, el famoso cantante estuvo en una relación con la hermosa Selena Goméz que luego de 10 meses llegó a su fin.

En tanto que recientemente se conoció que el brillante artista le dedicó a la ex de Justin Bieber la canción “Call Out My Name” y que luego de su ruptura se sentía sumamente desganado y es por ello que su álbum fue tan corto.