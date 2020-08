El desconsuelo de La Bomba Tucumana al ver a su mamá: "Me mataron"

Gladys La Bomba Tucumana es una de las participantes del Cantando 2020. Se encuentra en Buenos Aires para participar del ciclo que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández.

En ese contexto, fue invitada al programa Mujeres del trece, donde Gladys fue sorprendida con un saludo de su madre que se encuentra mal de salud. Al ver las imágenes, La Bomba quebró llanto.

"Mi mamá es una persona que merecía seguir estando bien en este momento, para poder vivir y disfrutar de todo lo que yo vivo como artista", dijo angustiada. Y agregó: "Todo lo que soy como ser humano se lo debo a ella, que siempre fue al frente. Es mi amor. Obvio, hice terapia para superar estas cosas. Mi mamá era un toro y de repente se enfermó. Ahora está en mi casa en Tucumán y las cuidan dos señoras y le hago videollamados. No la quiero alterar, porque le cuesta darse cuenta que soy yo".

"La extraño muchísimo", manifestó. La cantante contó que es la última de 7 hermanos y que tiene una relación muy estrecha con su mamá, a pesar de que ella por momentos no la recuerda. "No la estoy viendo todos los días, le hago videollamadas porque no la quiero alterar", explicó.