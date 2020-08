Pampita se refirió a los "permitidos" dentro del matrimonio

Pampita ya viene expresando su opinión acerca de la vida en pareja. Ahora, invitada a Mujeres de eltrece, la modelo dejó en claro que no le atrae para nada la posibilidad de abrir la pareja con Roberto García Moritán y darse un "permitido" con otra persona, aunque sea excepcional.

Todo se dio en el marco de un ida y vuelta con una de las conductoras, Soledad Silveyra, cuando Carolina sacó un papel de su batea de "preguntas picantes". "¿Con qué celebrity de Hollywood tendrías una aventura?", preguntó ella.

"¿En un mundo hipotético? ¿Es un permitido? ¿Qué es?", preguntó la morocha. Cuando le aclararon que se trataba de la segunda opción, fue enfática: "No, no, no me gustan los permitidos". Y dijo más: "No me gustan las parejas abiertas, los permitidos, nada... ".

Sin embargo, al fantasear con un mundo paralelo, expresó que era difícil decidirse porque hay "muchos bombones". "Si pudiera soñar, con un Brad Pitt, pero del pasado, de hace 10, 15 años...", dijo.