Luego del fuerte cruce con El Dipy, Diego Brancatelli mostró cuánto cobra

El Dipy volvió a generar polémica. Esta vez el cantante de cumbia tuvo un tenso cruce con Diego Brancatelli en Intratables, donde además de cuestionar su forma de hacer periodismo y decirle que recibe "sobres", lo puso en jaque por no bajarse el sueldo, tras enterarse que el panelista es funcionario público.

"Me cree más la gente a mí que a vos, ¿te das cuenta? Yo puedo caminar por la calle, vos no. Sí, por el country de Pilar podés caminar. Yo camino por el barrio", disparó el cantante, a lo que panelista sentenció con ironía: "Dipy presidente". "No, no hace falta. No puedo manejar mi vida. Pero estos tampoco pueden manejar un país", disparó el entrevistado.

"Independientemente de eso, yo no tengo nada en contra de El Dipy. Yo en realidad lo felicito y admiro que rompa el molde porque él no tiene un discurso macrista, ni kirchnerista, él tiene un discurso antipolítica. Él normalmente, que dice que viene del barrio, de la clase luchadora, trabajadora que apoyó el peronismo. Está bien que sea un desclasado. Que alguien humilde, que el contexto y la coyuntura de un país le permitió ser lo que es hoy, rompa con ese molde y que hoy sea funcional a la derecha para que esa derecha castigue a los sectores que él representaba...", declaró Brancatelli.

El cantante no aprobó las declaraciones del panelista, y sostuvo que el rol de Brancatelli en los medios debía ser el de informar. "Es muy grande el ‘sobre’. Eso es. Vos no podés decir lo que vos quieras. Yo te puedo decir lo que quiera porque soy un ciudadano y gracias al partido al que vos pertenecés, que bancamos nosotros con toda nuestra plata... Vos sos un panelista y sos periodista, y lo único que tenés que hacer es informar. No podés dar tu opinión. Tenés que ser imparcial", señaló El Dipy.

Tras la grandes repercusiones del cruce en todos los medios, el periodista decidió publicar en Twitter su bono de sueldo: