Lanata fulminó a Marley con un dardo por el rating: "Ahora que pierde..."

Jorge Lanata con "Periodismo para todos" compite cada domingo contra Marley con "Por el mundo en casa".

Este lunes, el periodista pasó por el nuevo magazine de El Trece "Mujeres" y cuando le preguntaron: "¿A quién elegís para ganarle un juicio? ¿A Viviana Canosa, Luis Ventura o a Marley?". Lanata respondió automáticamente: "No, no tengo problemas con ninguno. Me da igual".

En ese momento, Soledad Silveyra retrucó: "¿A Marley? ¿Marley te hizo un juicio?". A lo que el conductor de PPT respondió filoso: "Marley no me hizo un juicio. Marley en un momento hablaba de mí cuando me ganaba en el rating, y ahora que pierde no dice nada".

Según IBOPE, el ciclo conducido por Jorge Lanata alcanzó un rating de 12.5 puntos, contra los 8,7 del programa de Marley.