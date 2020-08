¡Escándalo! Fuerte cruce en "Intratables" entre El Dipy y Diego Brancatelli

La semanas pasada, El Dipy aumentó su exposición mediática por sus dichos sobre la política, la pobreza argentina y sus críticas hacia el Gobierno. Lo hizo primero en las redes y luego en los medios. Así es como ayer estuvo como invitado al ciclo Intratables, y protagonizó un duro cruce con Diego Brancatelli.

Ubicados en veredas opuestas, el músico y el periodista no lograron ponerse de acuerdo en sus afirmaciones y vivieron un tenso momento al aire.

"Alberto Fernández te dijo en la cara prácticamente que la gente que vos seguís eran una runfla de delincuentes. Y hoy vos apoyás a esa persona", empezó diciendo El Dipy, y Brancatelli le respondió con una ironía: aseguró que el invitado se había "preparado".

Brancatelli: —En Villa Rosa (Pilar) inauguró una estación de tren donde la clase humilde, trabajadora, a la cual vos pertenecías...

Dipy: —Pertenezco, disculpame, porque todavía no tengo ni cortinas en mi casa.

Brancatelli: —(La clase trabajadora) va a ir a trabajar más cómoda, porque se van a extender dos estaciones hasta el Parque Industrial. Había mucha gente respetando la distancia en su momento.

Dipy: —Te muestro el video, te lo traje para que lo veas.

Brancatelli: —Relajate un poquito así yo termino, sino no voy a poder.

Dipy: —No, yo estoy relajadísimo.

Brancatelli: —Entonces, dejame terminar. Lo que digo es que yo estuve ahí, en el acto.

Dipy: —Sí, era obvio.

Brancatelli: —Obviamente estuve, porque me comprometo. No lo miro por televisión.

Dipy: —No, pero el “sobre” es así.

Brancatelli: —No, el “sobre” no. Encima sos un maleducado e ignorante.

Dipy: —Sí. Me cree más la gente a mí que a vos, ¿te das cuenta? Yo puedo caminar por la calle, vos no. Sí, por el country de Pilar podés caminar. Yo camino por el barrio.

Brancatelli: —Dipy presidente.

Dipy: —No, no hace falta. No puedo manejar mi vida. Pero estos tampoco pueden manejar un país.

Brancatelli siguió su relato sobre la inauguración de las nuevas estaciones: "Independientemente de eso, yo no tengo nada en contra de El Dipy. Yo en realidad lo felicito y admiro que rompa el molde porque él no tiene un discurso macrista, ni kirchnerista, el tiene un discurso anti políticas. Que alguien humilde, que el contexto y la coyuntura de un país le permitió ser lo que es hoy, rompa con ese molde y que hoy sea funcional a la derecha para que esa derecha castigue a los sectores que él representaba...".

El cantante no aprobó las declaraciones del panelista, y sostuvo que el rol de Brancatelli en los medios debía ser el de informar. "Es muy grande el ‘sobre’. Eso es. Vos no podés decir lo que vos quieras. Yo te puedo decir lo que quiera porque soy un ciudadano y gracias al partido al que vos pertenecés, que bancamos nosotros con toda nuestra plata... Vos sos un panelista y sos periodista, y lo único que tenés que hacer es informar. No podés dar tu opinión. Tenes que ser imparcial".