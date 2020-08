Baby Etchecopar bloqueó a Alberto Fernández en WhatsApp: el mensaje intimidatorio

Baby Etchecopar decidió bloquear en WhatsApp a Alberto Fernández tras recibir un texto que consideró intimidatorio. El polémico periodista diálogo en exclusiva con Paparazzi, donde contó los motivos de la decisión y se solidarizó con Viviana Canosa.

Baby contó los hechos, que recién ahora decidió blanquer. "Esto pasó cuando empezó su mandato. Siempre tuve un muy bien concepto de Alberto. Siempre lo quise, me caía muy bien. Incluso, una vez me lo crucé en la calle y me gustó que se movía sólo, sin la parafernalia que tienen las personas que están bien ubicadas en la política. Lo noté alguien sencillo, como cualquier ciudadano común, y eso me cayó muy bien", relató.

"Pero un día, Alberto se juntó con Cristina. Y ya saben lo que pienso de ella y de su grupo más cercano. Entonces, con toda libertad yo opiné como hago siempre, diciendo lo que pienso y lo que siento. Fui muy critico con eso. Un día me llegó un WhatsApp con sus recomendaciones acerca de lo que decía. No me gustó nada y lo bloquée", aseguró el periodista.

Según Baby, el mensaje de Alberto decía: "No te preocupes. Pero revisa lo que decís. Es intensamente injusto". Su respuesta fue: "Lo mismo. A mi no me importa el poder, como tipo te re quiero". Desde entonces no hubo más comunicaciones entre ellos.

Recordemos que la cuarentena transformó a Baby en un jugador importante de la política que se disputa en los medios de comunicación. Su desembarco en Radio Rivadavia, donde conduce Baby en el medio de lunes a viernes de 12 a 14, y su consolidación en A24, cuya labor al frente de Basta Baby alcanza importantísimos niveles de audiencia, lo volvieron un referente ineludible.

"No me gustaron ni la actitud ni el mensaje. Por eso lo bloquée, para que nadie me diga cómo tengo que pensar o qué puedo o no puedo decir. No puedo creer en lo que se ha convertido. Ni yo ni mucha gente creo. Por favor, que luche para que no nos quiten la libertad de expresión. En ese sentido, manifiesto mi solidaridad con Viviana Canosa", manifestó.

"Después de verlo comer el asado con Moyano me hice vegetariano", remató Baby refiriéndose a la foto que trascendió en las últimas horas tras una comida del presidente con el líder sindical y parte de sus familias.