¡En vivo! El agravio contra Eduardo Feinmann que generó incomodidad en América

El día de ayer, de debatió en Informados de Todo (América) sobre la ideología política de los periodistas que convoca la producción de Mirtha Legrand y un exabrupto de Mauro Federico contra Eduardo Feinmann causó incomodidad al aire.

Recordemos que en la última emisión del ciclo que actualmente conduce Juana Viale contó con la palabra de la diva, quien dijo que la marcha del 17 de agosto contra el Gobierno "fue un triunfo". Esa fue la punta de lanza para que el panel de Guillermo Andino comenzara a debatir sobre la ideología que presentan los periodistas que invitan al programa.

"Se nota que la gente espera voces críticas al gobierno, se nota en la mesa de Mirtha, en A24 que tiene una grilla también muy crítica", acotaban desde el panel y Guillermo sumó: "Creo que hoy está liderando Baby y El Gato en dos polos opuestos, uno más cercano al Gobierno y otro antioficialista y bienvenido que así sea para que desaparezca está grieta".

Fue entonces cuando Federico lanzó su opinión sin filtro: "Yo le diría a la productora de Mirtha que invite alguna vez a algún periodista que no sea de los que le tiren los dardos al gobierno, porque todos los que van a la mesa de Mirtha son críticos del Gobierno", y tras lanzar su queja propuso: "Siento que deberían invitar a periodistas que tengan una mirada diferente a todos los que desfilan por el programa. La otra vez invitó a Feinmann, Etchecopar y parecía una jaula de gorilas que se tiraban bananas entre ellos maso menos".

Dicho comentario no le cayó nada bien al conductor del ciclo de América, como así tampoco a Pia Shaw quien le dijo "No, ay por favor". "Mauro te lo pido por favor no cruces la línea de respeto a nuestros colegas", lo frenó en seco Andino quedando un clima muy tenso en el piso y tras ponerle el freno a su panelista recordó que, además, aquel fue el programa que más rating cosechó.