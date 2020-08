¡Bomba! Un integrante del jurado del "Cantando 2020" sería reemplazado

A un mes del inicio Cantando 2020, ya se planea hacer cambios en el certamen. A la idea de convocar nuevas figuras para sumarse como participantes, ahora surge un fuerte rumor que contó José María Listorti en Hay que ver sobre la posibilidad de que Pepe Cibrián sea el reemplazo por Marcelo Polino en el jurado.

Teleshow se comunicó con el director teatral y le consultó sobre las versiones que comenzaron a tomar fuerza en las últimas horas.

"Hoy y mañana me van a reemplazar porque tengo problemas familiares. Yo tengo una tía de 90 años que no está nada bien y que tiene de todo", explicó Cibrián al sitio Teleshow que por este tema será reemplazado durante estas noches por Oscar Mediavilla.

"Yo tampoco estoy bien... No sé si es por la depresión o la tristeza que me genera esto. Por eso le pedí a la producción no ir", aseguró. Sin embargo ante la pregunta si se veía afuera de su rol de jurado, expresó: "Lo que ellos decidan hacer conmigo ya no es mi problema. Puede ser, pero no lo sé. Nunca me han dicho ‘usted no sigue’".

De todos modos, Cibrián dejó en claro que "tiene un contrato raro" y que en caso de quedarse afuera del programa no "habrá problemas" porque no entrará en ninguna instancia legal, a pesar de que su contrato vence el 1° de noviembre. "No es un tema grave. Lo grave es como estamos mi tía y yo que tengo 72 años".

"Por motivos familiares hoy no estaré en el Cantando, pero espero volver lo antes posible! Muchas gracias a todos los que se preocupan, a todos ustedes, un gran abrazo a la distancia y a disfrutar el programa de esta noche, yo, desde casa", escribió en sus redes sociales.