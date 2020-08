Volvió "Floricienta" con picos de rating y estallaron de memes las redes sociales

Con la producción de ficción suspendida desde mediados de marzo por la pandemia del coronavirus, Telefe tomó la decisión de reestrenar "Floricienta". La tira juvenil creada por Cris Morena se había estrenado el 15 de marzo de 2004 marcado un promedio de 17.4 puntos de rating. Y fue aproximadamente ese mismo cantidad de audiencia la que este lunes disfrutó del regreso de Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro.

Claro que, a diferencia de lo que ocurrió hace 16 años, hoy gran parte de ese público también se volcó a las redes sociales para compartir sus sensaciones. Rápidamente, el ciclo se convirtió en tendencia en Twitter.

Por la tarde, Florencia había grabado un video en el que le hablaba a sus seguidores. "Finalmente, llegó el gran día. Hoy a las 18 no te pierdas Floricienta por Telefe", decía.

"Hoy finalmente, a las 18 horas y por Telefe, se reestrena Floricienta. Así que quería compartir con todos los que lo disfrutaron tanto en esos años y todos los que lo disfrutarán hoy y en este momento tan particular. Un beso enorme y decirles que es un placer haber hecho eso. Y es un placer que en un momento tan especial, los chicos y las chicas, y no tan chicas y no tan chicos, puedan disfrutar de algo que fue tan importante para todos. Un beso enorme, que lo disfruten", fue el mensaje que Gil Navarro les mandó a los fanáticos de la tira.

La mayoría de los memes que se publicaron durante la emisión del programa, hacían alusión a la emoción de quienes vieron el programa siendo niños y que hoy, de adultos, volvieron a experimentar la misma sensación que en aquel entonces.

Todos cuando sonó el intro de floricienta pic.twitter.com/Wu9u3vXd89 — uD83CuDF53«BELÉN »uD83CuDF15 (@belenjs3) August 24, 2020

Yo escuchando a Greta diciendo "nain nain nain" otra vez en floricienta pic.twitter.com/bOs0minZuX — Agus (@Agus_7u) August 24, 2020

Como me piden que no sea intensa. Si me crie viendo Floricienta pic.twitter.com/KlWmXJBaAZ — M?????. uD83CuDF08 (@bxtteercup) August 24, 2020

EN LA ESPUMA TE ENCONTRÉ LA NOCHE ESTABA TERMINANDO , ME DIJISTE VOS QUIÉN SOS ? TE SONREÍ TE ESTABA AMANDOOO#Floricienta pic.twitter.com/LfPlshoaZq — uD83CuDF38Karen uD83CuDF3A (@augurio_996) August 24, 2020

Yo: miro Floricienta por la trama



LA TRAMA: pic.twitter.com/o2CDguQ6G9 — ?¨ (@PancakesCouple) August 24, 2020

Floricienta llora como 3 veces en un solo capítulo y yo amaba esa novela pic.twitter.com/9WUc3IbzfD — Boris (@borissaw) August 25, 2020

Bancá que le afeiten la barba al Freezer, sabés cómo te baja a 12 puntos enseguida... https://t.co/o82gp6Yg1w — Mama Magglione (@MechiValle) August 25, 2020

floricienta? creó una generación de intensas pic.twitter.com/k7tw7ejQTa — rocío (@fixmelali) August 24, 2020

Además, recordemos que Gil Navarro decidió no continuar en la tira. Por ende, sobre el final, la historia de amor que unía a su personaje se termina de manera trágica, cuando él muere en un accidente para salvarle la vida al conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya (Fabio Di Tomaso), quien desde entonces ocuparía el rol de galán protagónico de la tira. Este desenlace, tampoco pasó inadvertido en las redes.