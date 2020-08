Una nueva pareja de famosos quedó eliminada del "Cantando 2020"

Anoche se vivió la tercera gala de sentencia y eliminación en el Cantando 2020. Tras su presentación en la cumbia, tres parejas debieron volver a cantar, según la decisión del jurado: Esmeralda Mitre y Nell Valenti, Laura Novoa y Pato Arellano, y Facu Mazzei y Agustina Agazzani.

Así fue como el jurado del certamen, compuesto por Moria Casán, Nacha Guevara, Karina la Princesita y Pepito Cibrián, consideraron que Esmeralda y su partenaire lo habían hecho mejor que los otros dúos y siguen en el certamen, cuya próxima gala será el rock nacional.

Con el 56.8% de los votos, contra el 43,2%, la gente quiso que Laura Novoa y Pato Arellano continúen en el Cantando 2020.

Sin embargo, antes de retirarse de la pista, la ex novia de Martín Baclini realizó una crítica al jurado: "Me quedé con ganas de decir algo la vez pasada. Yo sé que soy nueva en este mundo, en la tele, mi nombre mucho no lo conocen, pero está bueno que la gente con mucha trayectoria se acuerde que estuvo en este lugar igual que yo. Y que traten con respeto, porque en este momento tengo todos los sueños y las ilusiones de poder llegar a mis metas. Y a veces duelen ciertos comentarios".

Recordemos que las palabras de Agustina corresponden a un cruce con que tuvo con Moria en la pista del Cantando 2020 en su última presentación. "Stalkeame un poco por Instagram y vas a ver", le dijo la bailarina a la diva en medio de una confusa discusión en la cual la integrante del jurado no se quedó callada y retrucó: "Ni a (Jorge Luis) Borges stalkeo. Mirá si te voy a stalkear a vos, que no sé ni tu nombre".