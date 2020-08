Los famososo se hicieron eco de la "parada de carro" de Laurita Fernández a Nacha Guevara

Anoche, durante la gala de sentencia y eliminación del Cantando 2020 se vivió un tenso momento al aire luego de que Nacha Guevara hiciera un comentario desafortunado sobre la vida amorosa de Laurita Fernández y la cantidad de novios que ha tenido.

"Es larga la lista de novios", lanzó la jurado después de haber confundido a Mariano Martínez con Nicolás Cabré. La co conductora no se quedó callada y no se la dejó pasar: "Larga la lista de novios, depende de quién. Pude haber tenido dos novios, millones. Me pareció un poco despectivo y la verdad no tiene nada que ver".

Mientras al aire ocurría este fuerte cruce, los famosos opinaron sobre lo sucedido en Twitter.

Marcelo Tinelli preguntó: "¿Están peleadas? Primero le paró el carro @nachaguevara a @laufer4 y después fué al revés, Laurita a Nacha. Cruce duro".

Por su parte, Silvina Escudero bancó a Laurita: "Aplaudo la frenada de carro de @laufer4". Y Noelia Marzol también defendió a la co conductora: "¿Chicanear a una mujer por la cantidad de hombres con los que estuvo? ¿Esto está sucediendo?@laufer4 No hay que dar más lugar a este tipo de comentarios…".

Barby Franco le dejó un lindo mensaje a Laurita: "Amo cómo se planta frente a estas señoras. Es la conductora amooooor. TE BANCAMOS MIL nunca dejes de brillar y muchos menos dejes de bailar".

Finalmente, Fernanda Iglesias también la defendió: "Bancando mucho a @laufer4. Amé cómo adelantó el cuerpo para enfrentar a Nacha"; mientras que Melina Lezcano directamente twitteó: "Me dio una vergüenza tremenda".

