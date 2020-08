Laurita Fernández, furiosa por un desubicado comentario de Nacha Guevara sobre sus novios

Anoche la cumbia tuvo su cierre en una nueva gala del Cantando 2020. Agustín Sierra y su partenaire, Inbal Comedi interpretaron "Bombón Asesino" y después de su performance bromeó con los conductores del ciclo, Ángel de Brito y Laurita Fernández, con quienes mantiene una excelente relación. El clima era distendido, hasta que Nacha Guevara comenzó con su devolución.

Las primeras palabras de Nacha hicieron referencia a que se aburrió durante la presentación ya que, como era la última pareja presentarse, estaba esperando mayor "entusiasmo". Entre risas, Laurita ensayó una defensa de los participantes: "Ay, ellos no tienen la culpa (de ser los últimos)". El comentario generó un ida y vuelta.

Nacha Guevara: —¿Quién habló de culpa aquí? No saques de contexto. ¿Qué sos? ¿La madrina de él?

Laurita Fernández: —Quise colaborar con ellos, porque no tienen la culpa de ser los últimos…

Nacha: —No hace falta.

Laurita: —Bueno, no participó más en las coreos, chicos. No intento defenderlos más.

Nacha: —Pobre Mariano (sic), ¿cómo hace para hacerte callar?

Laurita: —¿Qué Mariano?

Nacha: —Tu novio.

Ángel de Brito: —¡No! ¡Nico! ¡Nico Cabré!

Nacha: —Ah, Nico. Me confundí con el anterior.

Laurita: —¡No! ¡Tampoco!

Ángel: —Era Fede (Bal) el anterior. ¿Te confundiste con Mariano Martínez? Pero Laurita, ¿vos saliste con él?

Laurita: —No, fue compañero de tira, somos conocidos…

Nacha: —Lo que pasa es que es larga la lista (de novios)...

Ese comentario de Nacha transformó por completo la cara de Laurita quien, muy enojada, se adelantó unos pasos, la miró a la cara y le preguntó: "¿Lista de qué? ¿Perdón?"

Nacha manifestó que no lo dijo con una connotación negativa. "Te felicito y me encanta", señaló. Pero Laurita se mostró furiosa: "¿Larga la lista de novios? Depende de quién. Me pareció un poco despectivo. La verdad que no tiene nada que ver".

"Pensé que tenías sentido del humor", le contestó Nacha, después de pedirle perdón y asegurarle que no fue su intención agredirla. "No me pareció gracioso. En todo caso, me pareció bastante desubicado", cerró el tema Laurita, y la jurado continuó con su devolución.