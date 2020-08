El contundente descargo de Laurita Fernández tras el tenso cruce con Nacha Guevara

Laurita Fernández habló del escándalo que se armó en el Cantando 2020 luego de que Nacha Guevara le diga que "tenía una larga lista de hombres en su historial".

En diálogo con LAM, la conductora hizo referencia al polémico instante: "Se vivió un momento muy tenso en el piso. Fue muy incómodo, a parte ¿por qué? Se equivocó con el nombre de mi ex y quiso enmendar su error atacándome a mi con un chiste que no fue chiste".

"Alguna que otra cosa la podés dejar pasar, pero tampoco le voy a dejar que me diga lo que se le canta, menos de mujer a mujer, menos ahora, si me lo decía hace 10 años te lo puedo entender, pero en 2020 eso no es chiste", sostuvo Laurita..

"No es una ofensa lo que dijo, pero querer usarlo como ofensa es lo que está mal, y sí, me salió el Mataderos de adentro, el 'eh, qué te pasa', el barrio de adentro con todo. Pero bueno, necesite acercarme porque no podía creer que estaba escuchando eso", explicó la artista.

"Creo que (Nacha) se equivocó, se enrolló y quiso enmendar el error atacándome a mi, que no tenía motivo para hacerlo. Cuando me pidió disculpas dije 'bueno, ok', y después me dijo que no tenía sentido del humor y dije 'no, bueno pará'", expresó indignada.