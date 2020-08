Cinthia Fernández se refirió a la eliminación de Agustina Agazzani: "Yo hubiera..."

View this post on Instagram

Feliz diu0301a a la ninu0303a que fui y por la que hoy lucho por mis metas! Hoy no pareu0301 de pensar en ella y lo feliz que estariu0301a de ver que las horas desfilando frente al espejo no fueron simples fantasiu0301as.. Felizzz diu0301a a los ninu0303os y a los que ya no somos ninu0303os pero seguimos sonu0303ando como uno sin miedos ni prejuicios ud83eudd0d