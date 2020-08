Al ritmo de Mau y Ricky, Carmen Villalobos causó miles de reacciones en Instagram

Con el paso del tiempo Carmen Villalobos se ha convertido claramente en una de las mujeres más hermosas de Colombia y de todo el continente.

Carmen saltó a la fama por su interpretación en la serie "Sin senos no hay paraíso" donde protagonizó el personaje de "Catalina Santana" allá por el año 2008.

Por su parte a partir de ahí su fama no dejó de crecer convirtiéndose así en una de las personalidades más importantes del mundo artístico del país cafetero.

En redes sociales la bella morena cuenta con millones de seguidores no solo de latinoamérica si no también de todas las partes del planeta que no paran de reaccionar cada vez que la hermosa actriz hace un posteo.

En tanto que hace algunas horas atrás Villalobos compartió un video en Instagram donde se la ve bailando la canción "Papás" de Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner.