Pampita calificó su performance en la intimidad: "Soy un recontra..."

Como invitada al primer programa de " Mujeres de eltrece", Pampita compartió una larga entrevista con las anfitrionas del flamante ciclo y no se abstuvo de dar detalles de su intimidad.

Durante un juego con sobres, la modelo debió puntuar su rendimiento en la cama. "¿Qué puntaje te ponés en la cama?", tuvo responder la modelo y conductora.

"¡¿Y en este horario?!", advirtió con cierto pudor. Antes de contestar, Pampita quiso saber si la calificación era "del uno al diez".

Tras la confirmación, afirmó convencida: "¡Yo creo que soy un recontra diez! Nunca he recibido quejas al respecto. No sé. Siempre se puede aprender un poco, o dar más... pero yo creo que estamos bastante bien".

Para cerrar su confesión, disparó: "Me estoy vendiendo bien, ¿no? Habría que preguntarle a los demás, no a mí".

Pampita también habló de la infididelidad: "De la traición duele sentirse engañado. la mentira porque si uno traiciona pero es el corazón el que eligió otra cosa, todos somos humanos, lo podemos entender", aseguró.

Luego contestó sobre el perdón. "Yo no sé si perdonás del todo, las heridas van quedando. Pero depende de la etapa de tu vida también. Hoy en donde estoy parada no hay lugar para la duda, la traición, las inseguridades. Elijo una vida con mucha paz donde la verdad esté puesta en la mesa sea lo que sea. No me imagino un mundo de traición en este momento de mi vida", comentó.

Otro de los temas fue la maternidad con Roberto García Moritán. "Si, lo pensamos, no sabemos cuándo y nos cuesta mucho darlo por hecho porque si no hay una presión y están esperando que pase eso. Tampoco sabemos cuáles son los designios de Dios. vamos a ver qué pasa. No lo descartamos".