Figura de "Mujeres de eltrece" cuenta el calvario que pasó con el coronavirus

La periodista Roxy Vázquez reveló en diálogo con TN cómo transitó el coronavirus y cómo se encuentra hoy.

“Ahora estoy bien, mucho mejor y recuperándome, pero pase días muy feos. Es rarísimo porque hay gente que lo pasa más suave y otra termina internada, pero bueno hoy, ahora, estoy bien", comentó.

Luego, habló de los síntomas que atravesó: “Sentía que me habían pegado un palazo en el cuerpo... Yo soy una mina muy saludable, nunca fumé ni nada. Esto de repente es como que literal el cuerpo no te responde y no te podes levantar de la cama, te paso un tren por encima".

“El cuerpo estaba como si tuviera fiebre, la cabeza te duele demasiado como que te la querés arrancar, el dolor de espalda fuertísimo por momentos me re asusté, venía por los pulmones, estaba agitada con falta de aire, respiraba como si fuese una asmática que por suerte no lo soy”, agregó.

En ese sentido, Roxy contó que no fue internada porque pese a la cantidad e intensidad de síntomas que presentó, para que un cuerpo médico te busque explicó que tenés que tener más de dos días de fiebre, dolores agravados y pasar entre 5 a 6 horas con falta de aire consecutiva. "La garganta no me dolía pero tenía y tengo un poco de tos. Tengo la voz muy nasal, la nariz re tapada. Tuve fiebre el martes y miércoles de la última semana, tuve 38 y me bajaba a la noche. Me dieron Paracetamol que es lo único que podés tomar", reveló.

