Cecilia Roth, enojada con los retoques que le hicieron en la tapa de la revista Gente

Una nueva polémica generó la tapa de una revista. Esta vez, fue Gente la que puso en debate el rol de la mujer en la sociedad actual y los estereotipos de belleza.

La semana pasada, la actriz Cecilia Roth apareció en la tapa de la publicación con su rostro está híper rejuvenecido. Entonces, a través de una publicación en su perfil de Instagram, expresó su descontento con el exceso de retoques de las imágenes.

"Así soy, así estoy hoy, 19 de agosto del 2020. En casa, en pijama, con mi gato... Quien quiera oír, que oiga", comentó mostrando su cara y su cuerpo reflejados en un espejo.

Luego, en diálogo con CNN Radio, la artista la artista agregó: "Las fotos están muy retocadas y no me gustan. Las fotos son maravillosas, pero las retocaron porque es una característica de los medios y no me gusta que pase eso. Yo quiero ser como soy a la edad que tengo y con el tiempo que he vivido. Lamentablemente las retocaron mucho”.