Sol Pérez deberá romper el chanchito para pagarle a Mónica Farro

Sin lugar a dudas, el escándalo del último verano en Mar del Plata lo protagonizaron Sol Pérez y Mónica Farro. Ambas formaban parte del elenco de la obra Veinte Millones, que encabezaba la capocómica Carmen Barbieri. El caso avanzó en la Justicia y todo parece indicar que va en contra de la conductora de Canal 26. Por esta razón es que, al parecer, habrían llegado a un acuerdo.

La vedette uruguaya salió al aire en el programa Confrontados y brindó algunos detalles. "La semana pasada hubo una primera reunión entre el abogado de Farro y alguien que fue en nombre de Sol. Hubo un principo de acuerdo por el dinero para que Mónica levante la denuncia. Tengo entendido que en la reunión se habló de aproximadamente un millón de pesos", reveló Carlos Monti, uno de los panelistas del ciclo.

Farro explicó que no tiene permitido hablar de cifras pero tampoco desmintió el monto que indicó el periodista. También aclaró que su abogado es quien está trabajando en el caso y que pronto se tiene que volver a juntar con alguien de la producción de la obra.

Cuando le consultaron acerca de sus dichos durante la temporada teatral sobre Sol Pérez respondió: "Busquen que no hay nada que yo haya dicho de esta persona. Si me defendí. Jamás hablé de esa persona y por eso me siento muy tranquila como mujer que yo no agredo a las mujeres. Si lo hacen conmigo, me defiendo. No con agresiones".

“Ella dijo que quise pegarle, pero fue una mentira porque todo el elenco salió a defenderme. Tanto Carmen, como Almada. Por algo también es el acercamiento de la otra parte hacia la nuestra. Lo malo fue siempre del otro lugar”, cerró.