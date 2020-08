¡Escándalo! La Justicia allanó un lujoso departamento a nombre de un hijo de Wanda Nara

La batalla entre Wanda Nara y Maxi López parece de nunca acabar. Luego de separarse en 2013, tras cinco años de matrimonio, en medio de un escándalo judicial, la modelo le reclama al futbolista la cuota alimenticia por sus tres hijos.

En 2014, un año mas tarde, ella contrajo matrimonio con Mauro Icardi, con quien tuvo dos hijas, y quien se hace cargo económicamente de la manutención de la familia completa.

Si bien Wanda no tiene problemas económicos, eso está claro, su principal reclamo es que desde hace dos años Maxi López no cumple con la cuota alimentaria que estableció el juez. Es por eso que en mayo pasado, la modelo consiguió embargar a su ex marido.

Ahora, Ana Rosenfeld –abogada de la mediática– se presentó en el exclusivo edificio Château Libertador, en el barrio porteño de Núñez, con una orden de allanamiento con el objetivo de embargar el alquiler de un departamento de Maxi López. Según publicó el sitio Teleshow, se trata de un inmueble que era propiedad de ambos cuando estaban casados, pero cuando se separaron quedó a nombre de su hijo mayor, Valentino, con usufructo de su padre.

"Todo esto viene a raíz de los posteos que Maxi López viene haciendo últimamente en las redes sociales, en donde muestra que alquila lujosas casas y hoteles durante la temporada alta de verano en Europa. Si él tiene la capacidad económica para mantener ese nivel de vida, que puede tenerlo tranquilamente, debería afrontar la responsabilidad adeudada hace dos años", explicó, y agregó: "Wanda está enojada porque no cumple. Una cosa es no poder, y otra es no querer".

A principios de agosto, Maxi López aprovechó sus días de vacaciones para viajar a Francia a visitar a sus hijos. Y se hospedó junto a su novia, Daniela Christiansson, en la zona de Château de Breteuil, en el valle de Chevreuse (Yvelines) a 35 km de París.

"A Wanda le dio bronca que él ostentara en las redes sociales sus lujosas vacaciones, y que siga debiendo la cuota alimentaria de sus hijos", indicó su abogada.

Otra de las actitudes que molestó a Wanda fue que Maxi López dejara entrever que su ex mujer impidió que se reencontrara con sus hijos. "Soñando este día después de ocho largos meses", escribió el futbolista en su cuenta de Instagram cuando viajó a Francia para reencontrarse con los niños.

¿Cómo sigue la situación judicial? Se espera que Maxi López se ponga al día con la cuota alimenticia. Mientras tanto, sus propiedades siguen embargadas.