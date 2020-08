Ángel de Brito explicó por qué se fue de Los Ángeles de la Mañana

El jueves pasado, los seguidores de Los Ángeles de la Mañana se sorprendieron cuando Ángel de Brito abandonó súbitamente el estudio, por lo que sus panelistas tuvieron que hacerse cargo del programa. Más calmo, durante el día de ayer el conductor explicó por qué reaccionó así.

Por más que las constantes interrupciones y gritos de sus "angelitas" fueron factor importante en su decisión, el presentador reveló que su fastidio fue consecuencia de algo sucedido afuera de la pantalla.

"No hay mucha explicación, nada de otro mundo. Fue verdad. Me calenté, así de sencillo, me pudrí de un montón de cosas que no se ven al aire y que no tienen que ver las chicas, más allá de que en ese momento me fastidiaron las interrupciones permanentes. Empiezan a hablar y se ceban, estaban Miriam Lanzoni, los de La Jaula de la Moda y las 4 angelitas”, expresó en El Espectador, ciclo radial que comparten en la AM 950 junto a Pía Shaw.

"Uno arriba del otro, ¡no entendía nada! Les dije tantas veces desde hace cinco años que se escuchen y se entiendan, porque puede resultar molesto para el espectador que no se entienda de lo que están hablando", sostuvo Ángel.

"Lo mismo a veces pasa en el Cantando, y por eso el otro día le apagué el micrófono a Esmeralda Mitre, porque no se entendía, había hablado media hora, muy pesada", indicó De Brito.

"En este caso, para no insultar al aire, me fui a insultar afuera y después volví. Dije lo que tenía que decir, con las palabras sintéticas que utilizo a veces. No me parecía hacerlo al aire. Dejé que las chicas sigan y volví, porque tienen talento y oficio para hacerlo, y busqué el mate, que me lo había olvidado. Fue por cosas de trabajo, cosas que tienen que salir y no salen, qué sé yo", sentenció el conductor.