Yanina Latorre advirtió a sus seguidores que no estará en LAM: los motivos

Yanina Latorre le contó a sus seguidores que se ausentará de Los Ángeles de la Mañana debido a un chequeo médico ya programado.

Muy informada y llevando responsablemente el procedimiento para su estudio médico, la panelista de El Trece reveló: "Estoy en medio de chequeo general, mañana me hago la colonoscopía a las 11 y media de la mañana. Hay que hacérsela desde los 40 cada 5 años, mañana me toca, es una verga, no trabajo porque sino me cagaría en LAM, voy a tener un día muy del orto, dentro de un rato tengo que empezar a tomar agua y té y a la noche puedo tomar caldo desgrasado y hacer una preparación con unos sobrecitos que te hacen cagar, ahí voy me van a aguantar todo el día".

Tras pasar unas horas volvió a aparecer y continuó hablando del tema en su cuenta personal: "Estoy leyendo los mensajes que me mandan y son muy desalentadores, que me voy a re cagar y la voy a pasar para el orto. Ya lo sé. Apóyenme che" y sumó: "Igual sigo viva les voy a mostrar mi cena, un caldo desgrasado y gelatina no roja, porque no se puede. Llevo un día del orto. Hay que hacérsela igual es re importante, copienme, un día de vacaciones mañana no trabajo la voy a pasar para el orto y encima Iúdica de fondo, a mi si que me gusta la tortura".