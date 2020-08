Lanata adelantó data clave de su próxima entrega de PPT: "Vamos a contar..."

Durante el pase de programas de radio Mitre, Jorge Lanata adelantó cómo será la próxima entrega de PPT, que llevará por título "Argentinita"

"Argentina hoy es un tercio de lo que vale Apple, hay un millón y medio de hogares que se cayeron de la clase media, hay 20 mil empresas que quebraron, el salario promedio es uno de los más bajos de América Latina: 350 dólares, abajo de Brasil, Chile y Uruguay", enumeró este viernes el conductor.

"El programa se llama 'Argentinita' y cuenta cómo queda una Argentina más chica cuando se corra el velo de la pandemia. El Banco Central tiene siete mil millones de dólares de reservas", comentó.

"Vamos a contar cómo va a quedar todo después de la pandemia. El Gobierno es inteligente, yo no sé si les va a salir este tema de estirar y estirar la pandemia, y de amenazar y amenazar con la muerte, pero también les sirve para que no se vea lo que está pasando. Ya lo que está pasando supera eso, quieran o no controlarlo, se empieza a ver que es un desastre", manifestó el periodista en relación a la crisis social y económica derivadas de la larga cuarentena.

A modo de sorpresa, Lanata esbozó: "Hay un personaje nuevo pero no lo puedo quemar. No lo puedo contar, no me hagan hablar, no quiero".

"Para el boludo de la semana tengo uno, que es casi cantado. No es del gobierno, es de la oposición. Se lo ganó", sostuvo.