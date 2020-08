¡Furiosa! Laura Novoa abandonó un móvil en vivo: "Yo no entro en esta"

La presentación de Esmeralda Mire en el Cantando 2020 volvió a generar polémica. La explosión de rating, la tonelada de menciones en Twitter (fue primera tendencia en Argentina) y los mensajes de Marcelo Tinelli desde su casa no fueron las únicas repercusiones que se dieron.

GRACIAS x anoche a toda la gente q nos vio,disfruta y me lo dice !De ?? me hace bien!gcias al @eltreceoficial @laflia_ok @hoppefede @elchatoprada y Marce: @cuervotinelli ..Aca el único #showman d la Tv,eres tu! Emocióno tu mensaje!gcias @clarinfama @LANACION y todo los medios — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) August 21, 2020

Laura Novoa, quien no pudo cantar por el "estiramiento" de la actuación de la heredera rebelde del imperio Mitre, abandonó una nota cuando le preguntaron por ella. "Se fue re enojada", contó la periodista que le hizo la pregunta.

Novoa debía salir a escena una vez que terminara Esmeralda. Pero la televisión es así: el rating subía y subía con Esmeralda en pantalla.

"A Novoa la llamaron y le dijeron "Laura, estás liberada". Ella se sorprendió y preguntó "¿Pero eso qué significa? Cuando el productor le dijo "que te podés ir porque no vas a cantar hoy" le cayó muy mal", informó Maite, quien fue testigo directa de toda la situación que se dio “tras bambalinas“, como se decía en una época.

Sin hablar mal de nadie, Novoa venía siendo bastante irónica en el reportaje. "No…. no puede ver nada porque estaba acá, esperando. Los demás vieron, pero yo no", contestó cuando le preguntaron cómo calificaría lo que había sucedido en el estudio, una respuesta que fue celebrada con sonrisas y carcajadas. "Sos una buena actriz", le dijo Maite.

Pero cuando la muchacha quiso saber si habían trabajado juntas, Novoa no se la bancó. "No, no, nooooo…… yo en esa no entro ni participo, por favor", contestó y se fue, ante la sorpresa de la entrevistadora.