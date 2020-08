Evaluna Montaner enseñó de más y Camilo tuvo una osada reacción

A principios de este año Evaluna Montaner y Camilo contrajeron matrimonio ante sus seres más queridos y partir de ese momento se los ve más enamorados que nunca.

Sin dudas este posteo no sólo enamoró a su reciente esposo Camilo si no también a sus millones de seguidores que no pararon de reaccionar ante el posteo.

Hace unos días atrás la bella cantante en Instagram promoció el tema de su esposo "Favorito" que es parte su último trabajo discográfico.

Por su parte la hija del famoso cantante Ricardo Montaner hace unas horas atrás compartió una foto de ella donde se la ve sobre el piso mostrando sus atributos delanteros.

A lo que su esposo, el cantante colombiano, Camilo reacción compartiendo la mencionada foto de su mujer con un emoji bastante osado para la ocasión.