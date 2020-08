Andrea Politti rompió en llanto frente a cámaras en Corte y confección

Andrea Politti se emocionó ante el reconocimiento de sus pares y el agradecimiento de todo el equipo en el penúltimo programa de Corte y confección. "Se me vienen diez mil imágenes a la cabeza. Me fui a otro mundo, a pensar en qué significa estar acá parada todos los días. Soy consciente de que entro a la casa de todos ustedes, y lo que más quiero yo es conquistarlos", expresó emocionada hasta las lágrimas la conductora.

"No paramos un solo segundo, estuvimos al aire siempre, y la verdad es que dejamos todo. Espero que les haya llegado lo que es la moda, el oficio", agregó.

"Hay gente que nos dice que no sabe qué va a hacer a la tarde sin el programa y yo les creo. No sé en qué otro programa nos encontraremos vos y yo, pero sé que hasta acá nuestro vínculo es único", dijo Pollitti señalando a la cámara, en dirección al público.

"Trato siempre de estar divertida y hacer chistes, pero últimamente me emociono mucho. Supongo que es porque estamos todos sintiendo esto que nos toca vivir, y porque de joven no me animaba tanto a mostrar lo que siento o lo que soy, pero acá se ve todo. Y así soy", comentó muy conmovida.