Moria Casán ninguneó a Nacha Guevara en pleno "Cantando 2020"

Anoche, Ángela Leiva volvía a la pista para interpretar uno de los más grandes hits de Karina La Princesita, jurado del certamen, con quien había mantenido una fuerte discusión en su debut. Sin embargo, todas las luces se las llevaron Nacha Guevara y Moria Casán, supuestamente grandes amigas, al protagonizar un inesperado cruce.

Nacha fue la primera en brindar su devolución: "No entendí el principio. Es lo de siempre: recuerden que cuando algo entra a un escenario tiene que vivir, tiene que tener una razón. Una canción es como una obra de teatro chiquita: tiene un comienzo, un desarrollo, un clímax y un final. Si no está representado en lo que ponen ahí, no tiene sentido". Finalmente, dejó su voto secreto.

En segundo lugar fue el turno de Pepe Cibrián: "Yo no entiendo de cumbia, pero la siento o no la siento. En lo personal, sentí que faltaba el espíritu carnavalesco, de fuegos artificiales. Tu look (a Ángela) me parece divino, son fantásticos, y cantan muy bien, por supuesto". El artista les otorgó ocho puntos.

Luego llegó el momento de La One. Fiel a su estilo, en primer lugar agradeció a todos los que le desearon un feliz cumpleaños y, sin dudarlo, arremetió contra su ¿amiga?: "Cuando los maestros hablan tanto y Nacha no coincide con nadie, ni con el sonido, ni con la mesa de plástico… Yo me olvido, me torro. Cuando es una cosa muy académica me da como un… Como que me duermo. No tengo ganas de la masterclass a esta hora de la soirée (noche)".

Nacha, por supuesto, no se quedó callada y le dijo que "para la masterclass hay que saber". La One, que recientemente había compartido escenario con ella en la obra La Gran Depresión, no se iba a quedar atrás: "Hay diferentes modos de dar la masterclass. Algunos son más aburridos, otros más académicos. La masterclass hay que hacerla más dinámica porque me torro".

Sin descanso, fue un poco más lejos: "Y la clase te la puedo dar yo porque debuté desnuda en un escenario. Y en La Gran Depresión había una parte en la que no sabías qué hacer y te dije qué era lo que tenías que hacer: dormir mientras yo hablaba. Así que como directora soy excelente".

Entre risas, Nacha atinó a decir que "eso es un disparate", y Moria siguió: "Ella no sabía qué hacer mientras yo metía un bocadillo. No le gustaba lo que le decía la directora así que le dije ‘dormí’, y durmió".

"Si no hubiera sido por ella, en mi vida y en mi carrera, yo no sería una actriz", arremetió, cargada de ironía, Nacha. Finalmente, Moria calificó a Ángela y a Brian con un siete.

Si bien todos esperaban una devolución categórica de parte de Karina, ella tuvo palabras bastante cordiales. "A mí me da igual que canten mi tema o no porque por ahí algunos eligieron mi canción esperando que iba a subir un punto y me da lo mismo. Su coach decía que están aprendiendo a moverse y a cantar…", comenzó la intérprete con su descargo.

En contra de todos los pronósticos, Karina los calificó con el puntaje más alto del jurado: nueve puntos. De esta manera, la pareja se despidió con la nada despreciable suma de 24 puntos.