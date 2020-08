A lo diva: Maribel Guardia marca tendencia con su look a los 61 años

La actriz y cantante costarricense de 61 años, Maribel Guardia, volvió a demostrar todo su glamour en las redes sociales. La ex esposa del cantante Joan Sebastián sigue enamorando a sus fans con cada posteo realizado.

Maribel es una especialista en dar cátedra de moda con sus distintos outfits. La latina es una verdadera marcadora de tendencia en el mundo de la ropa.

Hace unas horas, Maribel Guardia compartió una fotografía en su cuenta de Instagram personal que se llevó todas las miradas. En la misma se puede ver a la también bailarina luciendo un elegante vestido verde con apertura en la pierna.

“Me puse este vestido porque no creo que este año vaya a una fiesta, y luego me puse a pensar que la vida hay que celebrarla diario, y que mejor que con ese traje que tenías guardado para una ocasión especial, hoy es ese día” fue el positivo mensaje que escribió Guardia para acompañar su look.

La conductora de la señal Televisa demostró una vez más todo su estirpe de diva en la red de la camarita.