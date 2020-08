Las fotos inéditas que publicó Natalia Oreiro para el cumpleaños de Ricardo Mollo

Ricardo Mollo cumplió 63 años. Uno de los músicos más emblemáticos del rock nacional, ex guitarrista de Sumo y líder de Divididos, decidió, debido a la cuarentena, una reunión íntima con los integrantes de su casa. Si bien suele ser muy cauto y precavido con lo que muestra de su intimidad, quien sí permitió ir un poco más allá fue su pareja, Natalia Oreiro.

La artista uruguaya, con quien tiene un hijo en común, Merlín Atahualpa, de ocho años, le dedicó un tierno mensaje que compartió a través de sus redes sociales: "Feliz vuelta al sol a mi persona favorita".

Lo que sorprendió a esas personas que están pendientes de sus pasos fueron las tres fotos inéditas que publicó la actriz y cantante. Se trata de un material desconocido para la gran mayoría, que pertenecía a lo más íntimo de la familia.

Recordemos que Natalia y Ricardo se conocieron hace casi 20 años en una clase de yoga. Ella jamás imaginó encontrarse con una estrella del rock en un lugar como ese. Sobre las primeras veces que se vieron, Naty contó que apenas lo conoció se enamoró de él. Que todo el tiempo estuvo pendiente de que Ricardo la mirara y se fijara en ella. "Era muy sensible, me cuidaba mucho en las clases. Yo creo que esa parte sensible fue lo que me mató, lo que me enamoró", recordó tiempo atrás.