Inesperada respuesta: Cande Tinelli contó cómo superó la anorexia

Desde los 15 anu0303os insisto con esto, que es lo que mas amo hacer. Si, supera absolutamente a todo lo que hago. Si, es lo que mas me apasiona. Mis caballos son los mas mimados del mundo, vivo estau0301 actividad desde OTRO lugar al de los demas...difu00edcil de poner en palabras. u201cLos suenu0303os no se cumplen, se trabajan.u201d Buenas noches ! ud83dudc34u2665ufe0f trabajen sus suenu0303os!