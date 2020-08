Ángela Torres recordó lo difícil que era trabajar con Juan Darthés: "No me gustaba..."

Ángela Torres habló de la experiencia que vivió al trabajar con Juan Darthés en la serie juvenil Simona. Las grabaciones fueron en 2018, antes de la acusación por violación de Thelma Farid contra el actor. Pero, en aquella época, Calu Rivero ya había expresado su malestar con Darthés y había revelado haber sido acosada por él.

“Siempre estuve de acuerdo con Calu y a favor de ella. Se sabía en las grabaciones. Él daba por hecho que todos creíamos y confiábamos en él, y no era así, para nada. Supongo que, desde su ignorancia, se agarraba de eso para poder ir a trabajar”, indicó al aire del programa radial Agarrate Catalina la joven actriz y cantante.

"Yo tenía en la cabeza un montón de cosas que pensaba con las que no estaba para nada de acuerdo con él. A veces me daba hasta impresión tener que compartir escenas en las que yo lo tenía que tratar con mucho amor, como si fuera un padre, y en la intimidad, en lo personal, yo sentía que era todo un horror. No me gustaba tener que compartir ese espacio", confesó.

También, la sobrina de Diego Torres, se refirió al estado de ánimo del Darthés en aquél momento. “Me acuerdo que lo miraba y decía ‘este hombre no está bien, no la está pasando bien’. Se le notaba y era bastante difícil trabajar con él", reveló.