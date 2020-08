A días del debut, una de las "Mujeres" dio positivo de coronavirus

Roxy Vázquez estaba a punto de debutar en "Mujeres", el nuevo magazine de El Trece con Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán y Jimena Grandinetti.

Pero la periodista de "TN" Y "Noticiero Trece" no podrá debutar el próximo lunes 24 debido a que dio positivo de coronavirus. "Quiero contar que di COVID positivo en el día de hoy. Tuve cansancio corporal y me fui a hisopar ayer. Hoy me dieron el resultado. Estoy cumpliendo el aislamiento en mi casa. Estoy bien. Gracias por los mensajes y a cuidarse!", señaló en Twitter.

Según publicó La Nación, por el momento la producción apela a la recuperación de Vázquez y no tiene pensado aplazar el estreno del programa.

Por otra parte, frente al resultado positivo de su compañera, Sergio Lapegüe también decidió realizarse estudios para establecer si él también contrajo el virus.