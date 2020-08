Así le realizaron el hisopado de coronavirus a Pampita: "Pica un poco"

Cuando el coronavirus llegó a la Argentina, Pampita anunció que no seguiría al frente de Pampita Online, su programa de Net TV. "No me puedo arriesgar más", dijo el 20 de marzo. Y se dispuso a cumplir con la cuarentena en su casa.

Luego, el 29 de junio la modelo decidió volver a ponerse al frente de su programa. Sabía que estaba expuesta a la posibilidad de un contagio, pero explicó: "Cuando me fui, hace tres meses, nunca me imaginé que después de 100 días íbamos a seguir en la misma situación. Nunca llegó el pico de contagios. Hay que volver".

Sin embargo, este jueves se conoció la noticia de que una de las panelistas del ciclo, Cora Debarbieri, había dado positivo en el test de COVID-19. Por lo tanto, tanto Pampita como los integrantes del staff que habían compartido con ella la emisión del día lunes, debieron aislarse en sus casas y someterse a un hisopado. Este viernes la modelo salió al aire desde su casa. Y, de paso, mostró el video del momento en el que, horas antes, había sido sometida al estudio correspondiente.

"Como algunos ya se habrán enterado, nuestra compañera Cora Debarbieri estuvo compartiendo con nosotros el día lunes y el miércoles se sintió un poquito mal, así que se acercó a hacerse los estudios y dio positivo de coronavirus. Por eso, por protocolo, estoy aislada como otras dos compañeras", comenzó diciendo la modelo.

"Ya me hice el test, que ponés un poco de tu sangre en un reactor, para saber si tuviste coronavirus en el pasado o si tenés en el momento que te lo hacen. Y dio no reactivo", contó.

Y enseguida agregó: "También me hice el hisopado que están viendo en el video, que filmó mi hijo Bauti, y los resultados los tengo mañana. Igual, les cuento que no estoy con ningún síntoma y me siento bárbaro".

La modelo aseguró que no había sentido ningún dolor, aunque sí era una sensación molesta. "No duele nada, nada, nada... Es incómodo y te pida un poco la nariz, pero nada más", dijo.