Después de que Echarri le ordene callarse, El Dipy redobló la apuesta

El Dipy hizo un comentario crítico sobre el uso del lenguaje inclusivo y el actor Pablo Echarri le saltó a la yugular con un feroz comentario. Todo empezó cuando el cantante publicó un video donde Lucas Grimson, integrante de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud, se refirió a la juventud argentina como "les pibis" en la presentación del reporte diario de la situación por la pandemia por Covid-19.

"Es clave que nosotres, les jóvenes, también nos cuidemos. Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis, podemos ser parte de enfrentar esta pandemia, pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora”, dijo Grimson.

“¿En serio ‘les pibis'? ¿En serio nos vamos a bancar esto? ¿En serio somos tan pelotudos? Díganme ‘viejo, ‘quedaste en el tiempo’, todo lo que quieran. Pero no me lo banco. No, así no”, manifestó el cantante.

Pablo Echarri salió a cruzarlo en defensa del joven político de 19 años con alevoso exabrupto: "Cerra el orto,Dipy y deja que les pibxs se expresen como quieran. Al final sos terrible ortiva",

Al final sos terrible ortiva. — Pablo Echarri (@echarripablo1) August 14, 2020

Lejos de quedarse callado, El Dipy abrió un "hilo" de Twitter y compartió una serie de fotos y videos antiguos de Alberto Fernández refiriéndose a Cristina Fernández de Kirchner, Amado Boudou y Gregorio Dalbón, abogado de la actual vicepresidenta, a quien había tildado de "matón", entre otros.