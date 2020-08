Filtran insólitos audios de Vicky Xipolitakis pidiendo canje a un almacén

Vicky Xipolitakis decidió sacarle el mayor rédito posible a su perfil como influencer pidiendo personalmente a través de su cuenta de Instagram canjes, que ella luego agradecería con fotos y menciones.

En ese contexto, Ángel del Brito puso al aire en Los Ángeles de la Mañana cuatro audios que Vicky le mandó a un comerciante en los que le detalló una extensa lista de supermercado, teniendo en cuenta alimentos para su consumo y el de su pequeño hijo, Salvador Uriel.

"Hola, ¿qué tal? Te estoy sincera, estoy necesitando un par de cosas. El canje es publicidad y promoción a tu marca. Acá te escribí porque vi que tenés cosas interesantes. Si querés te paso una listita de lo que necesito. Yo vivo en Recoleta. Vos me lo mandás y apenas llega todo, yo te agradezco, te arrobo y muestro las cosas. Avisame si te interesa. Muchas Gracias'", fue el primer audio que el conductor de LAM puso al aire.

Luego, continuó: "Queso untable, yogurt, leche, caldito para sopa, pan negro, galletitas saladas y dulces, fideitos para sopa, agua mineral baja en sodio, aceite, azúcar. Algunas cositas así, yo te tiré algo, tratemos de hacer lo mejor que podamos".

Finalmente, Vicky recurrió a otro audio para sumar más productos: "Fijate si me podés agregar arroz, lata de atún, queso rallado, juguitos, porque me estoy olvidando de unas cositas. Vi que tenés champagnes riquísimos, me encantaría tener para un brindis. Fijate lo que podés agregar. Armate un buen combo, algo copado, yo te estoy pasando muy poquitas cosas. Algo abundante, que no quede poquito".