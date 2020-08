Con lencería y transparencias, For Vigna desató furor en la red

View this post on Instagram

u2728Adelanto @amo.bohemia u2728 Que emociu00f3n !! Por fin puedo mostrarles un vistazo de nuestra marca.Estamos muy contentos con cada prenda ,cada proceso y cada detalle. Somos obses del producto por eso tardamos.Hicimos una bu00fasqueda muy extensa para lograr la calidad y esencia que imaginamos y despuu00e9s de mucho tiempo y con mucho amor lo logramos ud83dude4cud83cudffb Placer emprender este camino con diseu00f1adores de su talla y experiencia @pupetete ud83dudc95 Seguinos en @amo.bohemia para enterarte de todo ud83dude4cud83cudffb Make up @paolachianeseee Ph @florjacobs