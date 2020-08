Impactante: esta fue la razón por la que Jim Parsons dejó The Big Bang Theory

El actor de televisión y cine estadounidense de 47 años, Jim Parsons, reveló en una reciente entrevista cual fue la razón por la que dejó “The Big Bang Theory”. Jim dio vida al peculiar e inteligente científico Sheldon Cooper.

Parsons trabajó durante 12 arduas años y su salario por cada capitulo en la última temporada era de 1 millón de dólares. La serie que fue todo un éxito no solo en Estados Unidos, sino en varios países de Latinoámerica y Europa esta aun muy presente en la vida de sus fanáticos.

“Fue un camino complicado, como se pueden imaginar”, inició con su relato Jim. En el verano de 2018 recién finalizada la 11 temporada “The Big Bang Theory” decidió mudarse a Nueva York para participar en la obra de teatro The Boys in the Band.

Su mascota de toda la vida empezó a tener convulsiones: “Se le veía tan mal y yo estaba tan agotado que empecé a llorar. Yo estaba de: ‘este perro se va a morir mientras yo estoy fuera por trabajo y me siento fatal’” continuó Jim Parsons.

El perro siguió al otro día con el mismo problema por lo que el artista y su marido, Todd Spiewak, decidieron sacrificar al animal.

“Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. A los pocos días, estaba en el ensayo de la obra pensando que no sabía cómo podía estar allí. Hice el espectáculo esa noche y, tras acabar, me resbalé y me rompí un pie” reveló Parsons.

En ese momento Jim Parsons tomó la contundente decisión: “El perro que falleció tenía 14 años, y Todd y yo habíamos estado juntos durante 15 años. Su muerte significaba que era el final de una era. Entonces tuve ese momento de claridad. Creo que fui muy afortunado porque me di cuenta y me dije: ‘No sigas corriendo’. Paré, miré a mi alrededor y me dije que tenía que hacer un cambio”.