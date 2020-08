¿Lizardo Ponce está en pleno romance con Santi Maratea?

Lizardo Ponce y Santi Maratea se conocieron durante el aislamiento en medio de la pandemia y forjaron una vínculo afectivo que se cristalizó con algunas interacciones a través de las redes. A partir de ahí, comenzaron a circular versiones de romance.

Finalmente, en el programa radial “No se puede vivir del amor”, Ponce habló del rumor.

“Fue mi compañero, mi cómplice en esto tan loco que me pasa que es estar en mi casa, encerrado, en medio de una pandemia. Y me encantó compartir eso con la gente más allá de la peli que se coman y cómo quisieran ver las cosas, pero a mí me encantó lo que fue pasando, no esperaba una conclusión de ningún tipo. Es mi vida y es lo que está pasando no vamos hacia ningún lugar”, sostuvo el influencer.

Y agregó: “Yo estoy enamorado de todos mis amigos. En su momento me llamó la atención él, él es muy atrapante en todo sentido y conocerlo fue un flash porque me hizo repensar muchas cosas, y aprendí a que me gusta lo diferente, conectar con alguien tan distinto. Tengo momentos con ganas de enamorarme, tener un compañero en mi casa, en los momentos que necesitas desconectar. Pero no me pasó todavía”.