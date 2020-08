El look despeinado de Nicole Neumann del que todos hablan: "Es arte"

Nicole Neumann integra el panel de Nosotros a la mañana, pero queda claro que nunca dejará de ser una manequen. Y nada mejor que seguir la moda para una experta en tendencias.

Y esta vez fue por su look que despertó comentarios de sus compañeros de equipo, encabezado por el Pollo Álvarez. Lejos de los días donde el Covid 19 la mantuvo puertas adentro y protagonizando los enfrentamientos con Fabián Poroto Cubero y Mica Viciconte, la rubia se mostró feliz por "llamar la atención" a partir de su imagen.

Con un color de pelo alejado de su típico rubio, la modelo sorprendió con un "desprolijo" recogido, última moda, según ella, que llegó para quedarse.

"¿Cuántas veces te dije ´qué linda que estás´? Te hemos elogiado aquí, y yo también… Pero hoy estás despeinada, así te lo digo, de una. Te digo lo que pasó y te lo blanqueamos", le planteó.

"La locutora entendió, ustedes no chicos, es así. Hay cosas de moda…viste la gente que mira un cuadro y no lo interpreta. La moda tiene muchas cosas de arte, a veces, como este peinado. Y hay gente que no lo entiende", explicó Nicole.

"Con esa excusa es lo mismo que yo (se saca el saco y amaga a arremangarse la camisa) diga que así estoy a la moda. Y no, estoy desprolijo", refutó el conductor.

Rápidamente, Nicole le contestó: "Eso es concretamente una manga doblada y mal, y la otra no. Se usa ahora el freeze y los peinados así. No se usa más el engominado prolijo. O, a veces si, depende del look. Igual, se las tomo que pueda no gustarles y está todo bien".