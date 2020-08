Inesperado: ¿Kusnetzoff le da un portazo a Telefe y abandona PH?

Mientras se demora la vuelta de Andy Kusnetzoff a la televisión y ya repuesto del coronavirus, Telefe puso al aire repeticiones de la novela Avenida Brasil.

Este lunes, Ángel de Brito reveló en LAM que Kusnetzoff tomó la decisión de no seguir con su programa televisivo."Andy Kusnetzoff, que no está haciendo su programa, como saben, y levantaron las repeticiones en el canal porque están bastante enojados con él porque decidió no trabajar", comenzó el conductor.

Y Ángel agregó: "Está en todo su derecho ¿no? Se asustó con todo lo que le pasó, la pasó mal físicamente, las primeras semanas estuvo muy dolorido y con problemas de respiración".

Finalmente, el líder de LAM tiró la bomba: "Se alquiló un departamento para aislarse de su familia, y recién retomó hace poco la radio, pero no quiere saber nada con la tele. La radio la puede hacer desde su casa, como la está haciendo por teléfono, por ahora no va a hacer tele y por eso se levantaron las repeticiones".