La Casa de Papel: “Denver” sorprende con la declaración de amor que no fue para su novia

View this post on Instagram

@bulgari y yo en el paraiu0301so infinito de Ibiza. Presentando este reloj que me ha enamoradou2764ufe0f. #BvlgariBvlgaricities #BvlgariIbiza #BvlgariWatches #ConBvlgari ud83dudcf8ud83dudcf8ud83dudcf8 @jesusisnard