La ex pareja de Luciano Pereyra rompe el silencio con polémicas declaraciones

La modelo Milca Gili fue invitada este jueves a Los ángeles de la mañana para hablar de su amistad con Pico Mónaco, quien recientemente se casó con Diana Arnopoulos. Sin embargo, terminó revelando que fue novia durante cinco años de Luciano Pereyra.

"Él nunca quiso hacer pública la relación. No sé. No quiero hablar. Sí, estuvimos". Si bien en un principio dudó y parecía que no quería hablar sobre su relación, la modelo contó algunos detalles: "Vivíamos juntos".

El músico siempre se caracterizó por mantener un bajo perfil sobre sus noviazgos. "Él es así. De hecho, me blanqueó. Bueno... no", indicó.

A la hora de hablar de cómo era su relación, la rubia aseguró: "Yo nunca brillé en la relación. Nunca fui la princesita de los dos. No para afuera, sino para nosotros. Salir con un artista es como abrir la heladera y la luz es para él. Es muy difícil dominar el ego".

Sobre los pros y contras de salir con un famoso, respondió: "Está bueno, es divertido. Pero también tiene su lado B. No sos tan libre... Una va cediendo”, contó y aclaró que, de todas formas, ella nunca dejó de trabajar como modelo.

Rápidamente, Yanina Latorre la interrumpió y aseguró: "A mí me dicen que te costó mucho, que fue una relación tóxica, que no te dejaba trabajar ni vestirte linda". Ante el comentario, Gili respondió: "Si estás con una persona que encima un poco te hace sentir culpable de tu envase... Nosotros nos llevábamos 10 centímetros. Es difícil".

Sobre los motivos de su separación, yo no cambié y él no aceptó”, aseguró la modelo. Al respecto, la modelo describió que la relación de pareja no era muy democrática. "Yo soy muy buena persona, pero también tengo mis límites. Yo sentía que no tenía voto en la relación", lanzó.