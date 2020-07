Ivana Nadal explicó por qué se fue de Bendita Tv y disparó contra todos

Ivana Nadal fue parte del panel de de Bendita Tv, uno de los programas más importantes de Canal 9. Pero la sorpresiva salida de la modelo del ciclo que lidera Beto Casella fue poco clara.

Ahora, la morocha decidió explicar los motivos que la llevaron a abandonar su función como panelista. Según ella, no se sentía cómoda criticando a la gente.

"No veo tele. Hace unos meses, la cuarentena me ayudó a darme cuenta de que no me gusta la televisión argentina y que no quiero trabajar en la televisión argentina", arrancó Nadal el video que subió a su cuenta de Instagram.

Luego, dio a conocer los motivos de su salida de Bendita. "Me vuelven a preguntar por qué me fui. La gente, hiriéndome, me dice “es un bolo”… No sé… Me fui porque no me sentía cómoda opinando del otro, y eso lo descubrí este año porque yo también lo hacía. Todo el mundo se junta con los amigos a opinar de otros. ¡Y está mal!".

"Está mal porque te hace mal a vos, si la otra persona no se entera. Estás gastando tu energía en proyectar tu dolor dando odio hacia otro que ni siquiera está ahí. ¡Mirá el nivel de cagón! Y yo lo hacía, sentarme en la televisión a hablar de lo que hacen otros", argumentó .

"Por ahí eran cosas que subían a sus redes sociales, sí, pero eso no me daba derecho a meterme con ellos. ¿Te pensás que yo me meto al instagram del encargado de mi edificio y le escribo “hay Roberto que gordo estás”. No, es una pelotudez. Así que no vi ningún programa y no sé lo que dijeron de mí", finalizó Ivana.