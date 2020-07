Filtran detalles de la escandalosa separación de Pampita y Benjamín Vicuña: "Hay un video que..."

Pampita y Benjamín Vicuña mantienen actualmente una buena relación tras su escandalosa separación, derivada de la relación extra matrimonial que el actor tenía con la China Suarez, su compañera de elenco de El hilo rojo.

Fue en 2015 cuando Intrusos difundió unos audios en los que se los escuchaba discutir cuando todavía seguían juntos. Allí la modelo le recriminaba supuestos engaños.

Por la divulgación de aquellos audios, la pareja señaló a una empleada suya y contrataron a la doctora Ana Rosenfeld para demandarla. Invitada a Los Ángeles de la mañana, la abogada reveló detalles desconocidos de aquella situación.

En uno de los audios se puede escuchar a la modelo decirle a Benjamín Vicuña: "A todos los que me conocen preguntales cómo soy yo con vos. Preguntale a la gente que nos ha visto cómo te trataba yo, como un rey te trataba". Y en otro de ellos lo acusaba: "Te acompañé diez años y no me pudiste respetar un mes, un mes no pudiste esperar".

"Ellos querían encontrar quién había sido el topo dentro de la casa, quien había ventilado sin permiso cosas íntimas", recordó la letrada. "Fue increíble porque en muy poco tiempo se pudo demostrar todo y esta persona reconoció que había cometido el ilícito y, después de la denuncia, hubo un despido con causa", explicó.

"En aquel momento tomó dominio público porque el procedimiento fue muy grande: vino la Policía Informática a la casa a analizar todas las cámaras y se secuestró jurídicamente el celular de la empleada", rememoró.

"Cosa fundamental, porque ese sería el ‘arma’ de donde salen las fotos, los videos o los audios", agregó. "En este caso, estaban las cámaras de seguridad y se veía perfectamente a una de las personas de confianza que trabajaba en la casa de Caro en el momento en el que estaba en la escalera filmando", sumó. "Ella tenía fotos, audio y filmación. En realidad, tenía de todo", finalizó dejando en claro que existe un video que nunca se publicó.