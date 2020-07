Anunciaron participantes y jurado del Cantando 2020: ya hay una baja

Ángel de Brito se prepara para desembarcar en el prime time de El Trece con el Cantando 2020, junto Laurita Fernández en la conducción.

En su programa LAM, el conductor comentó que Leticia Brédice y Esmeralda Mitre fueron convocadas al reality, al igual que una profesional del canto como Melina Lezcano, líder a Agapornis. Andrea Politti es otra de las convocadas a participar del certamen.

Por otro lado, una de las figuras de la farándula local que más trascendencia tomó en las últimas semanas se bajó del Cantando: Romina Malaspina, quien fue a LAM para contar el motivo de su decisión. “Vengo a anunciar que no voy a ir. Me agarró desprevenida y siento que no voy a poder. Estoy con el noticiero, que recién arranco, y quiero dar el 100%. Además me da pánico”, indicó la conductora de Canal 26. Y agregó: "Probé un ensayo, pero el vivo es otra cosa. Me da nervios. Lo pensé. Siento que voy a estar dividida entre el noticiero y no puedo. Dije que no cierro la posibilidad de sumarme a la segunda o tercera gala".

Con respecto al jurado, la primera figura que ya confirmó que ocupará una de las cuatro sillas disponibles es Karina, la princesita. El único nombre de un hombre que dio a conocer hoy Ángel de Brito fue el de Jey Mammón, quien actualmente integra la mesa de Polémica en el Bar (América).