Triste escena: el hijo de Maradona le preguntó al Diez "si está vivo"

Verónica Ojeda contó este lunes en "Intrusos" cómo fue el reencuentro con Diego Maradona en el Día del Padre. La ex del Diez confesó que consiguió el nuevo número de teléfono y que le llamó. "Tuve una llamada desconocida y me dio el nuevo teléfono de Diego, el de Buenos Aires, nunca voy a decir quién me lo dio porque se lo prometí a la persona que me lo dio. El último que tenía era el de México. Lo llamé y me atendió Diego. Él directamente. Se quedó sorprendido. Le dije que Dieguito quería hablar con él. Me preguntó cómo estaba, que estaba muy grande. Yo quería hablar con él porque no sabía cómo estaba de salud. Sé cuando está bien o mal, estuvimos 9 años juntos y lo conozco", comenzó Ojeda.

Y agregó: "Tenía versiones de que Diego estaba muy mal, que necesitaba ayuda, es el padre de mi hijo y quería saber si estaba bien. Después de que me fui de México lo vi dos veces más y nunca más. No lo llevé más al nene porque cuando le hicieron la cura de sueño tenía muchos cables y no quería que lo vea así".

Al dirigirse a la casa de Maradona en el día y horario en que habían pautado el reencuentro, Ojeda comentó: "Cuando llego me dice la seguridad que no me podía atender. Yo le dije que tenía pactado esto y que estaba con el nene ahí. Era al mediodía, le dije que estaba esperando a su hijo. Me dijo que yo no podía ingresar pese a que lo tenía pactado. Llamaron a la seguridad del barrio, mi nene estaba dentro de la camioneta, quería ver a su papá y me agarró un ataque. En ese momento no me dejaron entrar hasta el señor de seguridad del barrio donde me dijo que no me preocupe, que tenía hijas de mi misma edad y que si le hacían eso los mataba, me dijo que él me iba a traer a Diego ahí. Yo le dije que no me quería mover de ahí hasta verlo a Diego".

Una persona de seguridad del country logró avisarle a Maradona que Ojeda estaba allí. "Ese hombre se metió hasta la casa y llamó a Diego, él no sabía nada que estábamos ahí. Diego estaba quebrado, llorando, aburrido, lo vi mal. Lo entré a la camioneta, Dieguito lo abrazó, ahí rompieron la cuarentena, se abrazaron fuerte. Diego se puso a llorar, el nene le preguntó si estaba vivo. A Diego se le llenó los ojos de lágrimas, se abrazaron, el nene se puso a llorar de una manera terrible, fue muy emotivo y triste a la vez. Vi a mi hijo consolar a su papá, fue muy fuerte", expresó sobre el primer encuentro.

Llegado el Día del Padre, Ojeda llegó hasta el lugar y esta vez sí no la dejaron ingresar: "Habíamos pautado que lo vea el Día del Padre. Salí de mi casa temprano, con el nene durmiendo, llegué al barrio, tenía acceso al barrio, me lo habían dado, llevamos regalos para Diego, la idea era estar una hora, fuimos temprano para eso. Llamé al asistente, al de seguridad sale a los 15 minutos y me dice que estaba dormido. Le dije que nos deje pasar para que el nene los despierte con los regalos. Me dijo que no, que Charly no lo dejaba. Yo le dije que quién era Charly. Me empecé a enojar. Y ahí me dijo que la noche anterior se fueron a dormir tarde y con unas copas de más".