Naomi Preizler destapó un polémico pedido que le hacía Joaquín Furriel cuando eran novios

La ex modelo y artista Naomi Preizler recordó un momento de su relación con Joaquín Furriel, con quien estuvo en pareja y reflexionó sobre algo que hoy puede observar desde otro punto de vista, con perspectiva de género.

“Les voy a contar algo re cholulo e íntimo pero lo amerita”, lanzó junto a un exótico vestuario en un video y añadió: “Cuando salía con Joaquín Furriel, él no quería que use tacos cuando salíamos juntos porque lo pasaba en altura ¿what the fuck man? (¿qué carajos hombre?)", comenzó su descargo.

Y continuó: “Me pongo a pensar ¿por qué las mujeres altas se sienten mal y los hombres altos están ok?, ¿por qué las mujeres siempre tienen que ser más bajas que los hombres? Es como si a ellos no les gustara que la mujer sea más alta porque se sienten menos. Es algo re patriarcal y que sucede mucho en Argentina”.

Con respecto al bullying que sufrió en la escuela por ser alta, confesó: “Me decían que era un monstruo porque era demasiado alta. Me hacían mucho bullying y sigo siendo un monstruo pero le saqué rédito económico a ser tan alta. La verdad es que las altas la pasamos muy mal, porque le llevamos dos cabezas a todos los varoncitos y ningún varón nos da pelota. A mi ninguno me daba bola”.

En ese punto, aconsejó a todas las que pasan por el mismo caso que ella: “No te encorves. Yo me encorvaba mucho. Hay que llevarla con orgullo. Cuando me sentía mal miraba a Nicole Kidman en su época cuando salía con Tom Cruise y me sentía un poco más empoderada, porque ella es una bomba y era mi ídola. Idolatraba a altas para sentirme mejor”.