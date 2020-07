El peor final para Samanta de Bake Off: los motivos de la producción

Turner Latin America, la productora del programa televisivo Bake Off Argentina emitió un comunicado sobre la decisión que tomaron a último momento de la competencia. Samanta Casais debió ceder el premio a Damian Pier Basile por haber incumplido el reglamento.

"Siendo de público conocimiento la difusión en redes sociales y en otros medios de material que dejarían en evidencia posibles falsedades incurridas por parte algunos de los participantes durante el estadio de inscripción, la Producción dispuso la revisión exhaustiva de los datos aportados por todos/as los postulantes seleccionados, conforme a los requisitos de participación exigidos por el programa", informaron.

"Como resultado de dicha averiguación, se constataron dos omisiones de información por parte de una de las 14 participantes y finalista del certamen, Samanta Casais, en la etapa de presentación de su respectiva solicitud de inscripción, la cual conformaba una declaración jurada", continuó la productora.

La participante manifestó a la hora de inscribirse en el certamen no haber trabajado en ningún establecimiento relacionado con alimentos o cocina y no haber estado en ningún programa de televisión antes de Bake Off.

"Es importante aclarar que los hechos referidos de carácter reglamentario-administrativo, de ninguna manera desdibujan el enorme talento de Samanta Casais en la pastelería, como así tampoco su calidad técnica y creativa en la mesa de trabajo del programa", afirmaron.

"El jurado eligió a Samanta por demostrar -programa tras programa- sus habilidades y destrezas en la pastelería, pero por haber omitido información en el momento de la inscripción tuvo que salir de la competencia, caso contrario seríamos injustos con el resto de los participantes. A pesar de tener la producción de esta segunda edición cerrada y entregada a Telefe nos dispusimos, en conjunto, a reconfigurar el episodio final en post de mantener la transparencia y la credibilidad del certamen”, cerraron el comunicado de prensa.